Acqua e politiche innovative, due giornate di studi

L’evento si articolerà nelle giornate di venerdì 26 gennaio (IMX INSTALLATION) e sabato 27 Gennaio (WOLL) alla biblioteca comunale I Bottini dell’Olio

Nel panorama europeo, il Consorzio Aretusa (consorzio no profit costituito da Asa, Solvay Chimica Italia, Termomeccanica ecologia), insieme all’Università Politecnica delle Marche, West Systems e Consorzio Polo Tecnologico Magona, sono partner nei progetti europei H2020 Ultimate e Aquaspice. Ultimate mira a generare valore economico e aumentare la sostenibilità migliorando le risorse all’interno del ciclo dell’acqua e promuovendo la simbiosi tra soggetti differenti; Aquaspice invece si propone di preservare le acque potabili favorendo il riutilizzo delle acque reflue negli usi industriali. Con lo scopo di coinvolgere a livello locale e regionale gli stakeholders, sono nati i Water Oriented Living Lab (WOLL), fornendo un “laboratorio sul campo” per sviluppare, testare e convalidare una combinazione di soluzioni che includono le tecnologie, la loro integrazione e la combinazione con nuovi modelli di business e politiche innovative basate sul valore di acqua.

L’evento si svolgerà in due giornate: il primo giorno incentrato sull’installazione da parte dell’Università Norvegese della Scienza e Tecnologia (NTNU) dell’ Immersive Narrative Experience (IMX): un sistema basato sulla tecnologia 3D abbinata a sensori di movimento in grado di interagire con l’utente fornendo informazioni riguardo al ciclo dell’acqua sulle città costiere di Cecina e Rosignano; il secondo giorno incentrato sul WOLL.

Venerdì 26 Gennaio 2024 | IMX INSTALLATION

L’IMX sarà costituito da due parti: una infografica, in cui l’utente tramite i dispositivi disponibili in loco potrà conoscere la qualità delle acque locali, e un’altra interattiva, ideata per i più piccoli in modo da educarli al ciclo dell’acqua e i percorsi che essa fa. La prima giornata sarà introdotta dall’Ing. Michele Del Corso (presidente del Consorzio Aretusa) insieme all’Ing. Prof. Francesco Fatone (Università Politecnica delle Marche), i quali saranno seguiti dalla presentazione del caso studio di Rosignano all’interno del progetto europeo H2020 ULTIMATE a cura del Consorzio Aretusa, in modo da introdurre il contesto in cui si inserisce il sistema immersivo creato dal NTNU. La prima giornata terminerà con l’installazione da parte del NTNU del IMX e dimostrazione con la presenza dei bambini delle scuole elementari, in modo da sensibilizzarli all’importanza dell’uso consapevole dell’acqua.

Sabato 27 Gennaio 2024 | Water Oriented Living Lab

Giunto al secondo appuntamento, l’evento sarà introdotto dall’Avv. Stefano Taddia (presidente di ASA spa) insieme all’Ing. Nicolas Dugenetay (Direttore dello Stabilimento di Rosignano e Amministratore Delegato di Solvay Chimica Italia) e all’Ing. Andrea Rubini (direttore delle operazioni di Water Europe). All’interno dell’incontro verrà illustrato il contributo che il Consorzio Aretusa sta promuovendo a livello ambientale nello scenario europeo. Questo grazie anche al concreto impegno di Solvay per la riduzione dei consumi idrici ad uso industriale, in linea con il progetto One Planet che il Gruppo ha avviato nel 2020 con l’obiettivo di ridurre del 25% i prelievi di acqua dolce. In particolare verranno illustrati i due progetti europei in cui il Consorzio Aretusa è partner attivo. Per quanto riguarda il progetto europeo Ultimate, l’introduzione sarà a cura del Dr. Gerard van der Berg (KWR – Olanda), il Prof. Andrew Perkis (NTNU – Norvegia) e l’Ing. Prof. Francesco Fatone (UNIVPM), seguito dall’approfondimento del caso studio di Rosignano e i relativi progressi all’interno del progetto a opera dell’Ing. Michele Del Corso (presidente del Consorzio Aretusa; direttore LoB progettazione e gestione investimenti di Asa). Per quanto riguarda il progetto Aquaspice, la presentazione del progetto sarà curata dall’Ing. Alexandros Kritikos (NTUA, Grecia). Infine entreremo nel vivo dell’evento WOLL con la partecipazione di Lucia Gusmaroli (Catalan Water Partnership, Spagna), in cui verranno presentanti degli spunti ai fini di creare opportunità, nel settore privato, per nuove forme di sviluppo aziendale e strumenti collaborativi, mentre il settore pubblico trae vantaggio dall’approccio partecipativo.

L'incontro nasce quindi per coinvolgere molteplici stakeholders (comprese le autorità idriche), creare continuità e fornire un "laboratorio sul campo" per sviluppare, testare e convalidare una combinazione di soluzioni che includono le tecnologie, la loro integrazione nonché la combinazione con nuovi modelli di business e politiche innovative basate sul valore dell'acqua. Si mira così a costruire le basi di un Accordo Pubblico Privato per integrare queste soluzioni nei propri processi di business (Manifesto dell'Economia Circolare nel Servizio Idrico Integrato).

