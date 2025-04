Ad Antignano una panchina rossa per Simone

Una panchina rossa per Simone Cingolani. È stata posizionata in settimana nei giardini di viale di Antignano, a pochi passi dalla Tamerice. Una iniziativa nata dalla sorella Carolina e dalla mamma Stefania, che ringraziamo per la disponibilità, per ricordare Simone scomparso all’età di 36 anni lo scorso novembre attraverso un luogo caro e amato da tutta la famiglia. Sulla panchina è stata apposta una piccola targa con scritto “Sarai per sempre nei nostri cuori”.

