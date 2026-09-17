Ad ottobre riapre il ponte sullo Scolmatore

Foto Anas

Terminati gli interventi di miglioramento sismico e adeguamento funzionale sulla SS1 Aurelia. Investimento complessivo di 6 milioni di euro. Dopo le prove di carico e il collaudo sarà possibile aprire il ponte e avviare i lavori sull’adiacente ponte del canale Imperiale

Esultano gli abitanti di Stagno. Il nuovo ponte sul canale Scolmatore, lungo la strada statale 1 “Aurelia”, è pronto. Anas, che ringraziamo per la disponibilità, ha concluso i lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale dell’infrastruttura, un intervento dal valore complessivo di 6 milioni di euro. In questi giorni sono in corso le prove di carico e le procedure di collaudo dell’opera. L’apertura è prevista nel mese di ottobre. L’intervento ha comportato una vera e propria trasformazione del ponte. È stato demolito il vecchio impalcato in calcestruzzo, mentre le pile esistenti sono state sottoposte a interventi di ripristino strutturale. Sono state inoltre adeguate dal punto di vista strutturale e sismico le spalle del ponte e sono stati sostituiti gli appoggi con nuovi dispositivi antisismici. Particolarmente significativo è il nuovo impalcato, realizzato con una struttura mista acciaio-calcestruzzo e con uno “schema continuo”. Una soluzione progettuale che permette di migliorare le prestazioni statiche e dinamiche dell’opera e, allo stesso tempo, di eliminare alcune delle criticità tipiche dei sistemi discontinui, come la presenza dei giunti di dilatazione tra le diverse campate. La riapertura rappresenta anche il passaggio necessario per la fase successiva del programma di lavori sulla viabilità della zona. Liberata infatti l’area del ponte sullo Scolmatore, sarà possibile avviare gli interventi sul ponte adiacente, quello sul canale Imperiale. Per quest’ultimo intervento è prevista una durata di circa un anno.

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