Addio a Alessandra: “Mamma era tutto per me”

Un primo piano di Alessandra; Alessandra con Josefa Idem e con Rosolino e Magnini. Foto inviate dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo del figlio e della nuora: "E' stata un'amica preziosa per tutte le amiche, una grande moglie per babbo Roberto, una brava suocera e una brava nonna. La nascita di Brian le ha dato la forza di resistere per poterlo vedere e abbracciare per quello che poco che le è stato concesso"

“Babbo ed io cerchiamo di essere rocce ma più passano i giorni e più diventa difficile. Mamma era tutto per me e sono contento che sia riuscita a conoscere suo nipote”. A parlare è Simone, che ringraziamo per la disponibilità, il figlio di Alessandra scomparsa all’età di 64 anni. Alessandra, prima di tutto, era una sportiva: amava il nuoto, è stata insegnante alla ex Tg5, e la canoa, disciplina quest’ultima nella quale con l’unione canottieri livornesi è riuscita a diventare campionessa italiana Master partecipando inoltre agli Europei, sempre categoria Master. Con la famiglia frequentava i Bagni Lido da oltre 30 anni tanto che la famiglia Ganni e la famiglia Ceccherelli, appresa la notizia, hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio parlando di lei come di “una donna meravigliosa”. Ai Lido però nell’ultimo anno aveva deciso di non frequentare: “Non era una donna che si piangeva addosso e non le piaceva che gli altri piangessero addosso a lei” prosegue il figlio con la nuora Ilaria. “Mamma è stata un’amica preziosa per tutte le amiche, una grande moglie per Roberto, una brava suocera e una brava nonna. La nascita di Brian le ha dato la forza di resistere riuscendo a conoscerlo e abbracciarlo per quello che poco che le è stato concesso. Avrebbe voluto tramandargli tutta la passione e l’amore che aveva per il nuoto”. Infine, un ringraziamento da parte dei familiari al reparto di Cure Palliative “per l’aiuto e il sostegno e un ringraziamento a chiunque c’è stato vicino in questi giorni di dolore”.

