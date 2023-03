Addio a Alessandro, volontario sulle ambulanze

Alessandro nella foto pubblicata su Instagram dalla Misericordia di Antignano. Ringraziamo la famiglia per la disponibilità

Il ricordo delle due associazioni dove Alessandro, scomparso all'età di 30 anni, è stato volontario: "Era un ragazzo gioviale. Adorava il suo ciuffo. Ci piace ricordarlo così". Il personale ricordo di Del Vivo: "La notte dell'alluvione Alessandro era di turno, mi chiamò per segnalarmi delle persone sui tetti"

“Era un ragazzo gioviale, festoso. Adorava il suo ciuffo. Ci piace ricordarlo così”. La Misericordia di Gabbro e la Misericordia di Antignano si stringono intorno alla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, di Alessandro, volontario di entrambe le associazioni nel corso degli anni, scomparso all’età di 30 anni domenica 26 marzo. Alessandro a seguito di un malore stamattina è stato soccorso a Gabbro, dove abitava, dai volontari della Misericordia di Gabbro. Purtroppo tutti i tentativi di rianimazione sono risultati vani. “Siamo addolorati – spiega Michele Vadalà, vice governatore della Misericordia di Gabbro – Alessandro ha iniziato come volontario all’età di 16 anni qui da noi. Lo abbiamo visto crescere”. Stefano Del Vivo, governatore della Misericordia di Antignano, ha un ricordo personale di quando Alessandro è stato di turno la notte dell’alluvione 2017: “Erano le 2.30 circa di quella notte, ricordo che mi chiamò dall’ambulanza durante un servizio a Salviano come autista per segnalarmi che c’erano delle persone sui tetti e per chiedermi quale strada avrebbe dovuto fare perché stava piovendo e la situazione era critica. I giorni seguenti all’alluvione si è prodigato molto. Oggi anche tutta la nostra confraternita è in lutto”.

Condividi: