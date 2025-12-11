Addio ad Alessio Quintavalle: “Era come un fratello”

Simone Toschi, che ringraziamo per la disponibilità, ricorda il cugino scomparso all’età di 56 anni: "Era una persona ben voluta da tutti e le decine di dimostrazioni di affetto me lo hanno confermato"

“Per me era come un fratello. Siamo cresciuti insieme in Borgo San Jacopo, ricordo le giornate passate in cortile a parlare e giocare”. Con queste parole Simone Toschi, che ringraziamo per la disponibilità, ricorda il cugino Alessio Quintavalle, avvocato, scomparso all’età di 56 anni. Conosciutissimo nel mondo della politica cittadina, fino allo scorso anno era stato vicesegretario del Partito Democratico. “Amava lo sport, in particolare il football americano e la vela, e si era sempre contraddistinto per la sua disponibilità e gentilezza – prosegue Toschi – Era una persona ben voluta da tutti e le decine di dimostrazioni di affetto che ho ricevuto oggi me lo hanno confermato. Ringrazio tutti per la vicinanza in questo momento così difficile”. Domani, a partire dalle ore 10:30, la salma sarà esposta presso le Sale del Commiato Svs al cimitero dei Lupi mentre alle ore 16 si svolgerà il funerale. Il ricordo del sindaco Salvetti: “Ciao Alessio, non ci sono tante parole da dire. La foto che ho pubblicato su Facebook è una di quelle che racconta meglio come sei stato con me in questi anni. Ci sei stato con il sorriso, le idee, l’intelligenza e l’ironia. Mi mancherai, ci mancherai”.

Il cordoglio del segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi

“In questi anni ha svolto un ruolo significativo nella vita del partito, contribuendo con impegno alle attività politiche e organizzative sul territorio livornese e in ambito regionale. Alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità del Pd di Livorno esprimiamo le nostre più sincere condoglianze per questa perdita”

