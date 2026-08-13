Addio a Amper, il cane poliziotto che al porto fiutò 215 chili di cocaina

Foto questura di Firenze

Il pastore tedesco antidroga è scomparso all'età di 15 anni. Dopo il congedo, viveva con il suo conduttore Marco. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera l'incredibile scoperta nel porto labronico

Aveva un fiuto straordinario e una storia professionale fatta di operazioni antidroga, sequestri e interventi in tutta la Toscana. Ma tra le imprese di Amper, il pastore tedesco della Questura di Firenze scomparso all’età di 15 anni, ce n’è una che porta il suo nome anche a Livorno: quella dei 215 chili di cocaina scoperti nel porto. Amper ha prestato servizio nella Polizia di Stato fino al 2019, quando è stato congedato per raggiunti limiti di età. Da quel momento ha continuato la sua vita accanto a Marco, il suo conduttore fiorentino, che lo aveva accompagnato durante gli anni di lavoro e che lo ha accolto nella propria famiglia. Un rapporto diventato, con il tempo, molto più di una semplice collaborazione professionale. E proprio al porto di Livorno, come spiega in un post la questura di Firenze, Amper fu protagonista di uno dei ritrovamenti più importanti della sua carriera. Il suo fiuto permise alla Polizia di individuare 215 chili di cocaina nascosti all’interno di container. La sua storia è diventata anche una delle pagine di “Cani&Eroi – Storie di poliziotti dal fiuto speciale“, il volume realizzato dalla Polizia di Stato e pubblicato nel 2023 per raccontare le imprese dei suoi cani poliziotto. Tra i protagonisti c’è proprio Amper, ricordato per la scoperta dei 215 chili di cocaina al porto di Livorno.

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