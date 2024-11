Addio a Andrea, cinema teatro 4 Mori in lutto

Foto autorizzata dal cinema teatro 4 Mori

Il ricordo di Serena Cassarri, Bruno Bini, Umberto Becchere, Enrico Spagnoli, Alessandro Fava, Paolo Banchini che ringraziamo per la disponibilità

E’ scomparso Andrea Pieri, classe 64, operatore cinematografico e tuttofare del cinema teatro 4 Mori. Il ricordo di Serena Cassarri, Bruno Bini, Umberto Becchere, Enrico Spagnoli, Alessandro Fava e Paolo Banchini che ringraziamo per la disponibilità. “Cara Serena, che grandissima nostalgia per il 4 Mori e per tutti voi. Ho una gran voglia di riabbracciarvi e di ritornare a lavorare con voi ed invece. Preferisco che le persone mi ricordino come ero” mi dicesti nell’ultimo messaggio che ci siamo scambiati. Non siamo mai pronti agli addii, non per te Andrea. In tanti stamani ci mandano messaggi. Chi era Andrea, è difficile dirlo in poche parole. Una persona sempre cordiale, una colonna portante del cinema, con la sua professionalità e la sua disponibilità. Una persona corretta, sempre gentile. Un sorriso educato, nonostante una vita segnata da mille difficoltà, ma sempre affrontate come una Roccia. Un ragazzo che sapeva unire, così come ci ha riuniti tutti qua al teatro stamani per ricordarlo, ognuno con la nostra tristezza. Grazie Andrea per ciò che sei stato per noi. E’ stato un onore aver lavorato con te. Un Amico di Cuore, come ci ha detto Mor Ndack (il ragazzo che sta sempre fuori dal cinema).

