Addio a Armando: “Babbo un esempio di forza e coraggio”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Nato e cresciuto a Corea insieme ai sei fratelli, Armando, per tutta la famiglia Army, lascia la moglie Laura, i figli Silvia e Riccardo e i nipoti Davide (nella foto) e Massimo

“Nonostante tutte le difficoltà che la vita gli ha messo di fronte non si è mai dato per vinto. Per noi è stato un esempio di forza. Era lui a fare coraggio a noi”. A parlare è Silvia, la figlia di Armando Carlesi scomparso ieri notte all’età di 68 anni (69 li avrebbe compiuti il 14 agosto). Nato e cresciuto a Corea insieme ai sei fratelli, Armando, per tutta la famiglia Army, lascia la moglie Laura, i figli Silvia e Riccardo e i nipoti Davide (nella foto) e Massimo. La famiglia, per il signor Carlesi, era tutto: “Lo amavamo tutti in maniera esagerata – prosegue Silvia, che ringraziamo per la disponibilità – E lui adorava noi. I nipoti, in particolare. Amavamo quel suo modo di essere ridicolo in senso buono, quel suo essere complimentoso, buffo, giocoso. A tal punto che chi lo conosce sa che ogni tanto gli piaceva tirare persino degli “sfondoni”. Ma babbo era così. Un ridone. E’ stato un padre e un marito esemplare. Ci mancherà. Ringrazio le tantissime persone che sono venute a salutarlo per l’ultima volta al funerale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©