Addio a Beppe, anima del Natale livornese

Foto inviate Francesco De Martino, che ringraziamo per la disponibilità

Per anni ha indossato i panni di Babbo Natale incarnando lo spirito natalizio nelle piazze, negli eventi e nelle iniziative dedicate ai più piccoli. A ricordarlo, con parole cariche di emozione, è l’amico Francesco De Martino

È scomparso ieri, 23 aprile, Beppe Simeone. Per anni, ha indossato i panni di Babbo Natale incarnando lo spirito natalizio nelle piazze, negli eventi e nelle iniziative dedicate ai più piccoli. Un ruolo che andava ben oltre la semplice rappresentazione: chi lo conosceva sapeva che quel sorriso, quella disponibilità e quell’attenzione verso i bambini erano autentici, parte integrante del suo modo di essere. A ricordarlo, con parole cariche di emozione, è l’amico Francesco De Martino, che con lui ha condiviso oltre vent’anni di attività: “Oggi Livorno è più sola. Io ho perso un amico. Livorno ha perso un personaggio simbolo della nostra città. Per oltre vent’anni abbiamo portato gioia insieme e so che il suo unico rimpianto è quello di dover lasciare i bambini, che amava immensamente, la sua famiglia e i suoi adorati figli. Caro Beppe, grazie di tutto: sei e sarai per sempre il mio Babbo Natale”. Per chi desidera rivolgergli un ultimo saluto la salma sarà esposta alla camera mortuaria dell’ospedale nella giornata di 24 aprile, fino alle ore 11:30, e per l’intera giornata di sabato 25 aprile. Il funerale è in programma lunedì 27 aprile alle ore 10 ai Lupi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©