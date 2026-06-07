Addio a Bruno: “Babbo sei stato un grande”
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
Per 38 anni ha guidato il locale di via Galvani, diventando una figura conosciuta e apprezzata nell'area portuale livornese
“Babbo sei stato un grande“. Con questo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Bar Tabacchi Il Varco è stato salutato Bruno Romanacci, scomparso all’età di 79 anni, per 38 anni titolare dello storico locale di via Galvani chiuso nel settembre 2025. Nel corso della sua carriera ha accolto migliaia di lavoratori e clienti, diventando una figura molto conosciuta nella zona del porto. Per tanti era un volto familiare, presente ogni giorno dietro al bancone e sempre disponibile. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio e affetto da parte di chi lo aveva conosciuto durante gli anni trascorsi al Varco. La famiglia fa sapere che lunedì 8 giugno, alle 10.30, avverrà la cremazione al cimitero dei Lupi e chi volesse dargli un ultimo saluto può recarsi lì, o prima, alla camera mortuaria.
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