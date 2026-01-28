Addio a Bruno storico idraulico e tifoso amaranto da una vita

Storico idraulico della Misericordia e non solo, tifoso innamorato del Livorno Calcio, pittore e cantante per diletto, e uomo di grande generosità: il ricordo della figlia Rossella dopo la scomparsa avvenuta nelle prime ore del mattino, al termine di una lunga malattia

Livorno saluta Bruno Pozzi, scomparso nelle prime ore di questa mattina all’età di 82 anni, dopo una malattia affrontata con discrezione e forza nel corso dell’ultimo anno. Accanto a lui, fino all’ultimo momento, la moglie e le figlie, nella sua casa, come aveva sempre desiderato.

Conosciutissimo in città per la sua lunga attività di idraulico presso la Misericordia di Livorno e non solo, Bruno Pozzi è stato un punto di riferimento non solo per il suo lavoro, svolto con serietà e dedizione per una vita intera, ma soprattutto per le sue qualità umane: una persona buona, generosa, profondamente amata da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo.

Grande tifoso del Livorno Calcio, Pozzi ha vissuto l’amaranto come una fede. Fin da bambino frequentava la curva, presenza costante allo stadio fino a quando la malattia glielo ha permesso. Una passione autentica, trasmessa anche alle figlie, che resta parte integrante del suo ricordo.

Amava la famiglia sopra ogni cosa: la moglie Carla, le figlie Barbara e Rossella, i quattro nipoti, i generi. «Eravamo fortunate ad averlo», racconta la figlia Rossella, ricordando un padre presente, affettuoso e capace di lasciare un segno profondo nella vita di chi gli stava accanto.

Tra le sue passioni anche la pittura, coltivata negli anni, prima che la salute lo costringesse a rallentare. Anche con il canto era molto bravo, arte che praticava con molto piacere per diletto nelle serate tra amici e familiari. Ma il tratto che più lo ha contraddistinto resta la sua umanità, quella semplicità autentica che rende alcune persone indimenticabili.

La camera ardente è allestita nelle sale del commiato della Misericordia di Livorno. Il saluto a Bruno avverrà domani, giovedì 29 gennaio con il trasporto al cimitero dei Lupi per la cremazione in programma per le 14,30.

Alla famiglia Pozzi va l’abbraccio sincero della città.

