Addio a Carlo: “Un figlio del popolo livornese”

Carlo in una foto concessa dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo del fratello, Alessio Marra, che ringraziamo: "Carlino, com'era soprannominato, era un bravo ragazzo e un lavoratore come saldatore e buttafuori. Vorrei ringraziare di cuore per l'aiuto ricevuto Dario, i ragazzi della Svs, eccezionali, il pronto soccorso il 2° terreno e 2° 1 piano". Mercoledì 14 febbraio alla chiesa Nostra Signora di Fatima in Corea l'ultimo saluto

“E’ stato ragazzo, un figlio del popolo livornese”. Inizia così il ricordo di Alessio Marra del fratello Carlo scomparso all’età di 58 anni. “Carlo era un bravo ragazzo – prosegue Alessio, che ringraziamo per la disponibilità – e un lavoratore. Ha lavorato come saldatore e come buttafuori e ha praticato pugilato e palestra: per la sua stazza era soprannominato Carlino la bestia oppure anche Carlino ricciolo per la capigliatura. Insomma era conosciuto da tante persone soprattutto da chi frequentava negli anni Novanta il circolo di via Campania a Coteto dove Carlo è stato una icona. Me lo ricordo quando mi chiedeva: oggi che cosa avete pescato? Oppure quando mi domandava delle gare remiere”. Mercoledì 14 febbraio alle 11, alla chiesa Nostra Signora di Fatima in Corea, è in programma il funerale per chi volesse dedicare a Carlo l’ultimo saluto. “Vorrei ringraziare di cuore Dario Senz’acqua (presidente della sezione nautica Labrone, ndr) per tutto l’aiuto – conclude Alessio (presidente della sezione nautica Salviano, ndr) – e un grazie sincero anche a tutti i ragazzi della Svs, sono stati eccezionali, al pronto soccorso, al 2° terreno e 2° 1 piano. Sono stati tutti favolosi. Non lo dimenticherò. Grazie a tutti. E grazie a tutti gli amici che si sono fatti sentire”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©