Addio a Cesare, storico barista: “Siamo stati tre fratelli”
Da sinistra Cesare con Paolo e Piero che ringraziamo per la disponibilità
"Eravamo un ingranaggio perfetto. Se ne va un bimbone, sempre pronto a dare più di quanto ricevesse. Era il re indiscusso dei cappuccini”. Il ricordo di Paolo e Piero Lenzi di Cesare, per 40 quarant’anni dietro al bancone del bar 4 Mori durante la gestione dei fratelli Lenzi tra sorrisi e battute
Si è spento all’età di 62 anni Cesare Pennacchiotti, storico barista del bar 4 Mori dove ha lavorato per oltre 40 anni durante la gestione dei fratelli Lenzi. Cesare era molto più di un dipendente: “Per noi era un fratello e non solo per noi: tanti clienti ci scambiavano tutti e tre per fratelli”, raccontano con emozione Paolo e Piero che ringraziamo per la disponibilità. Dietro la macchina del caffè, era una certezza. Quello era il suo posto, dove con professionalità e naturalezza accoglieva ogni cliente con una parola, una battuta, un sorriso. “Al tempo stesso eravamo complementari, sapeva fare tutto. Eravamo un ingranaggio perfetto”. Il legame con la famiglia Lenzi non si è mai interrotto, nemmeno dopo la fine dell’attività condivisa. “Abbiamo continuato a sentirci, veniva con noi anche in ferie. Era diventato uno di famiglia”. Per Paolo la scomparsa non doveva restare nel silenzio. “Dirlo era necessario perché parliamo di una persona conosciuta a cui volevano bene in tanti. Se ne va un bimbone nel senso più bello del termine. Buono, di quelli veri. Di quelli che non fanno rumore, ma che ti restano dentro. Sempre pronto a dare più di quanto ricevesse. Quante risate dietro a quel bancone e quanti cappuccini hai fatto: ne eri il re indiscusso”.
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