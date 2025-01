Addio a Cinzia: “E’ stata una grande donna. Grazie a tutti”

Foto inviata dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità

E' scomparsa all'età di 68 anni Cinzia Marconcini, una vita immersa nel canottaggio. Il ricordo della famiglia: "E' stata una grande mamma, una grande moglie. In queste ore non fanno altro che chiamarci per ricordarla. Siamo affranti dal dolore ma questa cosa ci fa enormemente piacere. Significa dire che era ben voluta"

“E’ stata una grande mamma, una grande moglie e una donna veramente, veramente al pezzo come si suol dire. Era solare, le piaceva stare allo scherzo e stare in compagnia. Memorabile una serata a Granducato con Vezio Benetti. In queste ore non fanno altro che chiamarci per ricordarla, tantissime attestazioni di vicinanza da Livorno e da diverse parti di Italia che non ci aspettavamo. Siamo affranti dal dolore ma questa cosa ci fa enormemente piacere. Significa che era ben voluta”. A parlare è la famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, di Cinzia Marconcini scomparsa all’età di 68 anni. Una vita nel canottaggio quella di Cinzia. Figlia di Umberto Marconcini, canottiere e allenatore (del Venezia, Ovosodo e Montenero), detto Uccellino perché è stato il più giovane atleta dell’equipaggio della barca che vinse i campionati italiani di canottaggio nel 1952, bis nipote del canottiere Renato Barbieri argento nella gara otto con alle olimpiadi di Los Angelese del 1932, moglie di Marco Marconcini, campione del mondo nel ’74 di canottaggio e ex allenatore del Venezia di cui Cinzia era grandissima tifosa, madre di Elisabetta, due campionati del mondo e un europeo di canottaggio nonché campionessa italiana, e Francesco terzo ai campionati assoluti nel singolo e cinque titoli universitari in bacheca. Da anni era la segretaria e vice presidente della Canottieri Marconcini asd. “Ringraziamo la Neurologia di Cisanello: sono stati esemplari. Non abbiamo parole per l’umanità e bravura. L’hanno coccolata”. A dare la notizia della scomparsa stamattina su Facebook è stata la sezione nautica del Venezia che la ricorda così: “Era una grande conoscitrice del nostro rione e del Palio Marinaro. Lascerà sicuramente un vuoto immenso nel nostro mondo e nella nostra cantina. Ci stringiamo al dolore della famiglia a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Ti immagineremo sulle spallette con Uccellino a guardarci come amavate fare. Non verrai mai dimenticata”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©