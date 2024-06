Addio a Cinzia, infermiera di famiglia

Cinzia Mantovani in una foto inviata all'interno di un comunicato stampa dall'Azienda Usl Toscana nord ovest

"Capacità e empatia le sue caratteristiche più apprezzate sia in azienda che a domicilio". Il cordoglio dell'Asl per la scomparsa all'età di 61 anni di Cinzia Mantovani, infermiera del centro socio sanitario Livorno Sud di via del Mare

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Cinzia Mantovani, in servizio come infermiera di famiglia al centro socio sanitario Livorno Sud di via del Mare.

Cinzia, 61 anni, era stata tra le prime nella Zona Livornese a svolgere l’attività di infermiera di famiglia e di comunità, svolgendo una funzione di raccordo tra i professionisti socio sanitari e i pazienti con le loro famiglie. La sua disponibilità e professionalità sono state così riconosciute e apprezzate dentro alle strutture aziendali, ma anche al domicilio dei tanti malati che assisteva con capacità ed empatia.

Al figlio Michele e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte da parte della direzione aziendale e zonale, del dipartimento infermieristico e di tutti i colleghi che oggi ne piangono la prematura scomparsa.

Le esequie si terranno oggi, giovedì 6 giugno, alle 15.30 al cimitero dei Lupi di Livorno.

