Addio a Claudio: “I figli sono stati la sua forza”

Foto inviata da Jushenka, che ringraziamo per la disponibilità

"L’amore per i figli lo ha accompagnato e sostenuto fino all’ultimo. Grazie a tutti, è un continuo susseguirsi di messaggi di affetto e vicinanza". L'ex moglie Jushenka ricorda Claudio Piroli, persona molto conosciuta in città

“È un continuo susseguirsi di messaggi di affetto e vicinanza. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti quanti”. A parlare è Jushenka, che ringraziamo per la disponibilità, ex moglie di Claudio Piroli scomparso all’età di 52 anni, che sottolinea quanto l’amore per i figli lo abbia accompagnato e sostenuto fino all’ultimo: “Sono stati la sua forza, il centro assoluto. L’amore era smisurato”. Claudio ha lavorato per anni all’Ipercoop di Porta a Terra ed era un grande tifoso dell’Us Livorno 1915. La Curva Nord Fabio Bettinetti lo ha ricordato con un post Facebook definendolo “un vero fratello storico”. Fino a che ha potuto non mancava mai di seguire la squadra sia in casa che in trasferta, vivendo il calcio con passione autentica e totale appartenenza ai colori amaranto. Oltre alla passione calcistica, amava il mare e la barca. Claudio viene inoltre ricordato da Jushenka come un uomo generoso. “Se avevi bisogno, anche se non ti conosceva era il primo a darti una mano. Era così: buono”. Il funerale è in programma domani 20 maggio alle ore 11 al cimitero dei Lupi.

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