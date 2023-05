Addio a Claudio, per oltre 30 anni nel mondo remiero

Claudio Minuti allenatore del Borgo a bordo della gabbianella mentre incita la squadra, il secondo remo di destra con la bandana è il figlio Massimiliano; nelle foto successive Claudio con i colori delle altre cantine

Da allenatore del Montenero ha vinto 1 Barontini nel '94, da allenatore del Borgo nel 2000 ha vinto Palio e Risiatori e nel 2001 Barontini e Risiatori chiudendo nel 2001 la carriera da allenatore. Il figlio Massimiliano era in barca come vogatore in tutti e tre i trionfi: "Babbo amava questo sport e di fatto non lo ha mai lasciato seguendo le mie gare fino al 2015 anno in cui ho smesso di vogare. Grazie a nome della famiglia a tutto il mondo remiero per la vicinanza dimostrata in questi giorni di dolore"

E’ scomparso il 24 maggio all’età di 71 anni Claudio Minuti, conosciutissimo nel mondo remiero per via del suo trascorso trentennale. Dipendente Asa fino al 2010, anno in cui è andato in pensione, Minuti nel corso degli anni è stato timoniere, vogatore e allenatore. “Babbo ha iniziato come vogatore, prima, e timoniere, dopo, dell’Antignano negli anni Settanta, nel ’73 per l’esattezza, grazie al suo babbo, mio nonno, vogatore negli anni Trenta proprio nell’Antignano”, ricorda il figlio Massimiliano che ringraziamo per la disponibilità. Minuti diventa poi allenatore del Montenero portando la sezione nautica alla conquista del gozzo a 10 remi nel ’87. Nel ’94, sempre come allenatore del Montenero, insieme all’allenatore Alvaro Dovicchi, vince la Barontini stabilendo il record della manifestazione di quell’anno. “Io ho iniziato a vogare nel ’92 e nel ’94 ero sul quel gozzo, in pratica ho vinto la Barontini con lui allenatore. E’ stata una emozione doppia”. Dopo una pausa dal ’95 al ’99 nel 2000 Minuti diventa allenatore del Borgo Cappuccini, dove nel frattempo era andato a vogare il figlio, cantina con la quale si toglie la soddisfazione di vincere, sempre con il figlio vogatore, nel 2000 Palio e Risiatori e nel 2001 Barontini e Risiatori chiudendo nel 2001 la carriera da allenatore. “Ma di fatto – prosegue il figlio – babbo non ha mai lasciato il mondo dei remi seguendo le mie gare fino al 2015 anno in cui ho smesso di vogare”. Massimiliano e la famiglia ringraziano tutto il mondo remiero per la vicinanza dimostrata in questi giorni e per la partecipazione alla funzione religiosa. “Apprendiamo con immensa tristezza – scrive su Fb la Sezione Nautica Borgo Cappuccini – che è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’amico, vogatore e nostro ex allenatore Minuti Claudio. Ci uniamo fortemente al dolore di Massimiliano e della famiglia, rivolgendo le nostre più sentite condoglianze”.

