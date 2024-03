Addio a Claudio: “Una persona rara”

Claudio e il figlio Massimiliano in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

“Babbo era una delle persone più buone, generose e sorridenti che abbia conosciuto. Mi ha insegnato sempre ad affrontare le difficoltà col sorriso e ad essere gentile e generoso”. E’ il ricordo di Massimiliano, che ringraziamo per la disponibilità, di Claudio Giannoni, ex dipendente Asl, scomparso all’età di 68 anni il 7 marzo. Massaggiatore e dirigente della Pro Livorno e della Livorno 94 di calcio a 5 nei primi anni del Duemila e dal 2012 socio della associazione paraplegici Livorno, Claudio amava tantissimo il lungomare che per 16 anni ha frequentato con il suo inseparabile Pepe regalato dal figlio Massimiliano. Inoltre era appassionato di pesca e seguiva allo stadio il Livorno. “Ringrazio tutti gli amici e i parenti per la vicinanza in questo momento di dolore” dice il figlio. “Una persona spettacolare e ben voluta da tutti. Anche se non ci vedevamo abitualmente stimavo Claudio e gli ho voluto bene” ricorda il presidente di Sport Insieme Livorno Claudio Rigolo. “Di lui ho ammirato la volontà e i valori che si porta dentro, sapeva perfettamente che bisognava stare insieme per lottare per i diritti. Sempre presente alla stand. Meraviglioso il suo rapporto con Pepe. Una persona rara. Saremo più soli senza di te” è il ricordo di Fabrizio Torsi presidente dell’associazione paraplegici.

