Addio a Cristina Cerrai: “Ha sempre lottato per gli altri”

Il marito: “Veicolava il bene perché le era naturale dedicarsi agli altri. Ci ha insegnato la disciplina dell’amore e di questo la ringrazieremo per sempre”. Il funerale è in programma sabato 6 settembre alle ore 15 alla chiesa Santa Lucia in Banditella

“Veicolava il bene perché le veniva naturale dedicarsi agli altri sia per deformazione professionale che per il suo lato squisitamente umano. Ci ha insegnato la disciplina dell’amore e di questo la ringrazieremo per sempre”. A parlare è Fabrizio Filippelli, che ringraziamo per la disponibilità, marito di Cristina Cerrai avvocata e consigliera provinciale di parità per la Provincia di Livorno dal 2012 al 2023 scomparsa all’età di 65 anni compiuti il 22 agosto. A quello di Fabrizio si aggiunge il ricordo istituzionale della presidente della Provincia Sandra Scarpellini che, nell’esprimere profondo cordoglio a nome anche del Consiglio Provinciale e dei dipendenti e partecipazione al lutto della famiglia, ricorda Cristina “come una donna che ha svolto con passione e dedizione il ruolo di Consigliera provinciale di parità per la Provincia di Livorno”. “L’attenzione ai più deboli, il contrasto alla violenza in ogni sua forma e la difesa dei diritti delle donne – aggiunge Scarpellini – sono stati la cifra della sua lunga attività di consigliera, portata avanti sempre con entusiasmo, apertura al confronto e all’innovazione”. E quello istituzionale del Comune: “La sua passione e il suo impegno instancabile per i diritti delle donne sono stati un faro di riferimento nella comunità. Cristina ha dedicato la sua vita professionale e personale alla causa della giustizia e della parità di genere, battendosi con determinazione per migliorare le condizioni di vita delle donne. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile e un’eredità di valori di cui tutti noi ci ricorderemo. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla”.

Oltre alle attività specifiche rivolte alla promozione e attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione nel lavoro, Cerrai aveva ampliato il raggio d’azione della Consigliera di parità promuovendo, in collaborazione con la Provincia, numerosi progetti particolarmente innovativi, tra cui lo sportello VIS, per l’ orientamento e supporto alle vittime di reato e la rete Vis network. In questo ambito aveva promosso la costituzione di tavoli tecnici tematici, aperti al mondo istituzionale, datoriale, degli ordini professionali e della società civile, dedicati ai temi della discriminazione e disabilità, della realtà LGBT, del linguaggio di genere, della violenza di genere e per le donne migranti. Cristina Cerrai aveva iniziato la sua collaborazione con la Provincia nel 2007, quando aveva contribuito a dare vita allo Sportello adozione, promosso insieme alla Commissione provinciale Pari opportunità per dare un primo supporto alle coppie che intendevano intraprendere il percorso dell’adozione. Inoltre, nel 2013, insieme alla commissione P.O e all’assessorato alle Pari Opportunità della Provincia, Cerrai, aveva promosso la prima edizione di “In cammino verso la parità”, una marcia simbolica per affermare il valore dei diritti delle donne. Un’iniziativa che negli anni era divenuto un appuntamento molto partecipato, con l’adesione di scuole, associazioni e istituzioni. L’amico don Paolo Razzauti su Facebook: “La conoscevo da 50 anni. È stata una ragazza e poi donna che ha sempre combattuto per la difesa delle donne, per le pari opportunità e per le famiglie”.

