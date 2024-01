Addio a Daniela, dipendente del Museo di Storia

Daniela Cacciò nella foto inviata insieme al comunicato stampa

La direttrice Anna Roselli: "Il Museo era la sua casa e noi eravamo la sua seconda famiglia. Con la sua forza, il suo spirito solare, la passione per il lavoro è stata per lunghi anni una componente fondamentale della nostra squadra concorrendo agli obiettivi e ai successi raggiunti dal complesso museale"

“Il Museo di Storia Naturale e la Provincia perdono la collega Daniela Cacciò (dipendente servizi generali al Museo di Storia, ndr). Con la sua forza, il suo spirito solare, la passione per il lavoro e l’amore verso il Museo, Daniela è stata per lunghi anni una componente fondamentale della nostra squadra – sottolinea Anna Roselli, direttrice del Museo – concorrendo agli obiettivi e ai successi raggiunti dal complesso museale. Daniela era una donna forte e come sul lavoro anche nella vita ha affrontato una decennale battaglia, vissuta con un coraggio ed uno spirito mai venuti meno. La ricorderemo sempre con il suo sorriso e la sua splendida voglia di vivere”. La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, si è unita al lutto e ha inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia anche a nome dei dipendenti. I funerali di Daniela Cacciò, scomparsa all’età di 65 anni, si sono svolti venerdì 19 gennaio, alle 11, alla Sala del Commiato del Cimitero dei Lupi.

