Addio a Dante, storico commerciante di Fabbricotti

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Sì, era soprannominato il "sindaco di Fabbricotti". Quell’appellativo in fondo gli piaceva. E' stato un grande lavoratore, per lui non esisteva l’orologio. Era sempre pronto a ridere e un po' sanguigno quando c'era bisogno". Il figlio Roberto ricorda il padre scomparso all'età di 83 anni

Un volto conosciuto, un punto di riferimento del negozio di famiglia a Largo Vaturi, prima, e lungo via della Libertà dopo. Si è spento all’età di 83 anni Dante, storico negoziante del quartiere Fabbricotti. A ricordarlo è il figlio Roberto, che oggi porta avanti l’attività avviata nel 1967 dai suoi genitori. “È sempre stato un negozio familiare — racconta Roberto, che ringraziamo per la disponibilità — poi negli anni è cresciuto un po’ ma senza perdere quell’impronta. Tante persone hanno iniziato a lavorare con lui e sono diventate quasi suoi figli, altri invece sono arrivati più recentemente”. Con il passare degli anni, Dante è diventato un personaggio molto conosciuto tanto che clienti e residenti avevano iniziato a chiamarlo “il sindaco di Fabbricotti”. Un soprannome nato spontaneamente e accolto con il sorriso. “Se qualcuno gli faceva un complimento non si tirava indietro – ricorda ancora il figlio – e quell’appellativo in fondo gli piaceva”. Dal punto di vista professionale è stato un grande lavoratore: “Per lui non esisteva l’orologio. Fino a pochi anni fa era ancora attivo, pieno di iniziative e di idee innovative. Si faceva notare anche per la sua altezza e non si tirava mai indietro quando c’era da relazionarsi con qualcuno, nel bene e nel male. Era sempre pronto a ridere e un po’ sanguigno quando c’era bisogno. Diciamo che non era una persona banale”. In queste ore sono tantissimi i messaggi di affetto arrivati alla famiglia. “Vorrei ringraziare tutti” conclude Roberto. Con semplicità.

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