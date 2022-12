Addio a Diego, le condoglianze della Usl al dottor Rosada per la scomparsa del figlio

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza a Javier Rosada, responsabile della gestione delle urgenze internistiche nel reparto di Medicina dell’ospedale di Livorno, per la scomparsa del figlio Diego di 21 anni per inesorabile malattia. Lo si legge in un comunicato dell’azienda arrivato nella serata del 30 dicembre. La direzione aziendale, quella ospedaliera e tutti i colleghi desiderano esprimere le più sentite condoglianze in questo momento di lutto e sconforto. L’ultimo saluto a Diego è fissato per sabato 31 dicembre, alle 11, al cimitero della Misericordia di Livorno.

