Addio a Dino, il “capitano della spiaggina” dei Bagni Lido

Foto concessa dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo dei figli di Dino Angiolini: "Babbo era una persona gioiosa, aveva sempre una battuta per tutto. Il mare era la sua seconda casa". Il bagnino e amico Davide: "Era sempre pronto allo scherzo con il suo baffo sorridente". Cliente da oltre 40 anni, era stato soprannominato il "capitano della spiaggina" dove aveva la cabina. Negli anni Settanta è stato un pilota di rally

“Il mare era la sua seconda casa e oggi, vista la brutta giornata, mi piace pensare che non sia solo una coincidenza”. A parlare è Monja Angiolini, figlia di Dino storico cliente dei Bagni Lido scomparso all’età di 78 anni. Ai Lido, dove ha trascorso oltre 40 anni, era conosciutissimo tanto da essere stato soprannominato il “capitano della spiaggina” dove aveva la cabina. Trascorreva molte ore nello stabilimento balneare tra la cabina a giocare a carte, in particolare a briscola scopa e tressette, e l’ombrellone “in punta” ad abbronzarsi con la moglie Margherita conosciuta come Miti. “Era un grandissimo giocatore di carte, gli amici lo venivano a chiamare se si appisolava – prosegue la figlia che ringraziamo per la disponibilità – E poi era un po’ il nonno di tutti. Alle feste c’era sempre e gli piaceva vestirsi a tema. Babbo era una persona gioiosa, aveva sempre una battuta per tutto”. Dino è conosciuto anche per essere stato un pilota di rally in giro per la Toscana negli anni Settanta e, ricorda il bagnino Davide che ringraziamo per la disponibilità, “come diceva sempre lui il suo fiore all’occhiello erano le numerose partecipazioni alla famosissima Coppa Liburna”. “Era una persona splendida – aggiunge Davide – sempre pronta allo scherzo con il suo baffo sorridente. Mancherà a tutti noi”. Lascia i figli Andrea, Elisa e Monja e gli adorati nipoti Jacopo, Matteo e Giulia. “Ringraziamo tutto lo staff dei Lido, nessuno escluso – conclude Monja a nome di tutta la famiglia – In particolare Nicola e Michele: grazie per aver subito telefonato. Con loro babbo aveva un filo diretto. Nell’ultimo periodo quando entrava lui, tutti dietro…”. Il funerale è in programma lunedì 19 maggio, alle 10.30, alla parrocchia Nostra Signora di Fatima. La famiglia Ganni e la famiglia Ceccherelli esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Angiolini.

