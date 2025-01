Addio a Emanuele: “Ci mancherai”

E’ scomparso all’età di 39 anni lo psicologo Emanuele Ottaviano. Viveva a Capannoli con la famiglia e dopo una brillante carriera universitaria a Firenze esercitava a Ponsacco. Chi lo conosceva racconta di Emanuele che non si è mai fatto minimamente abbattere e che, anzi, è sempre stato forte e positivo fino alle fine e che era proprio lui a trasmettere giovialità agli altri nonostante le difficoltà. Era conosciuto anche a Livorno e gli amici livornesi Massimo, Gabriele e Flavio desiderano pubblicare questo messaggio di ricordo: “Senza di te non sarà mai la stessa cosa, ma cercheremo di farci forza nonostante tutto e vedere il bene ovunque. Come ci hai insegnato te. Ti vogliamo bene”. Il funerale è in programma lunedì 20 gennaio alle ore 10.00 nell’abbazia di San Bartolomeo a Capannoli. La famiglia invita chi lo desidera ad opere di bene anziché fiori.

