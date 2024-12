Addio a Enzo Chioini: “Ha fatto tutto con passione”

Foto inviata dalla moglie che ringraziamo per la disponibilità

Per Enzo un lungo impegno politico, civile e sociale in varie associazioni tra Castagneto, San Vincenzo e Livorno. E' stato dipendente del Comune di Castagneto, di San Vincenzo e di Livorno, occupandosi prevalentemente di comunicazione. Ha fondato il Presidio di Libera Rossella Casini Castagneto San Vincenzo. La moglie: "L'ho amato infinitamente e ne sono stata ricambiata con la passione di cui solo lui era capace"

“L’ho amato infinitamente e ne sono stata ricambiata con la passione di cui solo lui era capace”. A parlare è la moglie Laura, che ringraziamo per la disponibilità, di Enzo Chioini scomparso all’età di 66 anni. Un lungo impegno politico, civile e sociale in varie associazioni per Enzo che tra i suoi numerosi ruoli ha ricoperto a Livorno quello di portavoce del sindaco di Livorno Alessandro Cosimi e amministratore delegato di Aamps. “Ha cominciato a Fermo dove è nato – prosegue la moglie – con le manifestazioni studentesche, poi a Bologna con Radio Popolare e di seguito con Legambiente; quando si è trasferito a Castagneto ha proseguito il suo impegno in Legambiente, poi è stato Amministratore Comunale e segretario DS a Castagneto. È stato dipendente del Comune di Castagneto, di San Vincenzo e di Livorno, occupandosi prevalentemente di comunicazione. È stato amministratore delegato dell’Aamps. Nel 2014 abbiamo fondato il Presidio di Libera Rossella Casini Castagneto San Vincenzo ed è stato Coordinatore provinciale di Libera Livorno. Sempre per Libera si è occupato di monitoraggio civico e di beni confiscati, oltre che organizzare la partecipazione a molti campi di E!state Liberi anche con i soci Coop. Di Unicoop Tirreno era parte del consiglio di amministrazione oltre aver fatto parte della sezione soci Coop San Vincenzo Venturina. Iscritto e attivo nell’Anpi. Componente del direttivo Avis, durante il Covid ha fatto volontariato nella Croce Rossa Italiana di San Vincenzo. Quando si è ammalato si è iscritto all’Aisla”.

