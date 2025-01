Addio a Erica, volontaria alla Svs e mamma

Foto inviate dalla famiglia e dalla Svs che ringraziamo

La famiglia: "Le piaceva molto quando qualcuno la faceva sentire importante. Era una cosa che la gasava molto, come si usa dire. Siamo sicuri quindi che in questo momento parlare di lei la renderebbe felice. Avvicinarsi al volontariato è stato il suo modo di riprendere in mano la vita. Alla Svs, che ringraziamo molto per la presenza e il sostegno, aveva trovato una schiera di amici"

“Era una persona molto alla mano, semplice, e le piaceva molto quando qualcuno la faceva sentire importante. Era una cosa che la gasava molto, come si usa dire. Siamo sicuri quindi che in questo momento parlare di lei la renderebbe felice”. E’ il ricordo della famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, di Erica Carlini scomparsa all’età di 56 anni. Erica, mamma di due figli, era una volontaria della Svs e ha continuato ad esserlo finché le forze glielo hanno permesso. Si era avvicinata al volontariato in età adulta dopo la scomparsa del marito: “Avvicinarsi al volontariato è stato il suo modo di riprendere in mano la vita, aiutando cioè gli altri ha forse aiutato anche se stessa”. E alla Svs ben presto ha trovato una seconda famiglia che oggi alla camera mortuaria non ha fatto mancare il sostegno e il supporto. “Aveva una schiera di amici nell’associazione che oggi hanno letteralmente inondato la camera mortuaria per venirla a salutare. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’associazione per la presenza e tutto l’aiuto che ci hanno dato. E un ringraziamento al reparto di Medicina d’Urgenza di Pisa: sono stati tutti carinissimi, magnifici per umanità e professionalità”. Una delle sue più grandi passioni era camminare, anche per chilometri. Chi volesse salutare Erica, il funerale è in programma domani 24 gennaio alle ore 10 al tempio della Cremazione del Cimitero dei Lupi partendo dalle sale del commiato Svs. “Sei stata una persona straordinaria, sempre pronta ad aiutare – è il ricordo della Pubblica Assistenza – dedicandoti con passione al prossimo. La tua gentilezza e la tua capacità di affrontare le difficoltà con un sorriso rimarranno sempre indelebili nei nostri cuori e nelle persone a cui volevi bene”.

