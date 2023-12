Addio a Fabio, atleta della squadra Livorno Triathlon

Foto di Fabio Quaglierini, che ringraziamo per la disponibilità, tratta da un podio di qualche anno a Marina di Pisa

Il ricordo del presidente: "Per Fabio la squadra era la sua seconda famiglia. Amava questo sport, aveva il dna da gara: non mollava mai nelle gare e negli allenamenti dove veniva sempre con il sorriso”. La compagna: "Un ringraziamento particolare al reparto di medicina 4 di Cisanello e a tutti i compagni. Sono stati una squadra, sia nello sport che in questa situazione, non lo hanno mai fatto sentire solo"

“Fabio rappresentava lo zoccolo duro della squadra e per tanti di noi, come per lui, era la sua seconda famiglia”. A parlare è Fabio Quaglierini, che ringraziamo per la disponibilità, presidente della Livorno Triathlon la squadra con la quale gareggiava da anni Fabio Bellini, dopo aver praticato pallanuoto, scomparso a 57 anni mercoledì 13 dicembre. “E’ stato uno dei primi a praticare triathlon a Livorno a metà degli anni Novanta. Amava questo sport. Aveva il dna da gara, era uno tosto, non mollava mai nelle gare e negli allenamenti dove veniva sempre con il sorriso. Ci mancherà”. Operaio in raffineria, ex ristoratore, Katiuscia, la compagna, che ringraziamo, lo ricorda come una persona “genuina e onesta, un grande uomo e un grande padre, dedito ai figli”. Oggi a Pisa erano in tantissimi per l’ultimo saluto alla camera mortuaria prima del funerale. “Ringrazio di cuore tutti i presenti. Un ringraziamento particolare al reparto di medicina 4 di Cisanello, dove sono stati tutti oltre che professionali, umani, e a tutti i compagni. Sono stati una squadra, sia nello sport che in questa situazione, non lo hanno mai fatto sentire solo, anzi gli hanno dato sempre tanta forza, con messaggi e telefonate. Inoltre un grazie al Pisa Triathlon per essere passati”.

