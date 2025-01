Addio a Fabio Cimini, appassionato di sport e giornalismo

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

“Ringrazio la fiumana di persone che ieri è venuto a salutarlo. Siamo stati veramente colpiti dalla partecipazione. Forse l’ho fatto, abbraccio di nuovo uno ad uno tutti quanti”. A parlare è Cecilia, che ringraziamo per la disponibilità, moglie di Fabio Cimini scomparso martedì 28 gennaio in seguito ad un malore in casa. L’11 marzo avrebbe compiuto 70 anni. Quella per il giornalismo è stata una passione portata avanti per tanti anni alla quale si è avvicinato grazie al padre di Cecilia, Mauro, giornalista e corrispondente della Gazzetta dello Sport, facendola poi diventare un secondo impiego oltre a quello di contabile. Tifoso del Livorno e della Pielle, Fabio scriveva principalmente articoli sportivi di calcio e basket. Nel tempo ha collaborato con varie testate tra cui Il Tirreno e il Corriere di Livorno. Negli ultimi dieci anni ha dedicato tutto quello che aveva al nipote Edoardo. “Hanno vissuto in simbiosi” ricorda la moglie che con un sorriso aggiunge: “Credo che nella sua vita abbia fatto arrabbiare forse solo me ogni tanto. Era sempre gentile con tutti, non alzava mai la voce”. Oggi alle 15,20 alla cappella della camera mortuaria è in programma il funerale.

