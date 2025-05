Addio a Federica: “Ho perso la mia metà”

Foto inviata dal marito che ringraziamo per la disponibilità

"Leggere così tanti messaggi di affetto su Facebook mi ha fatto piangere. Era disponibile, altruista, sempre positiva. In una parola bravissima". Il ricordo del marito Alessandro, che ringraziamo per la disponibilità, di Federica scomparsa all'età di 50 anni

“E’ un dolore immenso, ho perso la mia metà”. A parlare è Alessandro, che ringraziamo per la disponibilità, marito di Federica Cheti scomparsa il 10 maggio all’età di 50 anni. I tantissimi che in questi giorni hanno voluto ricordarla su Facebook la descrivono tutti alla stessa maniera, ovvero come una persona buona, dolcissima e di grande disponibilità. Messaggi che trovano conferma nelle parole di Alessandro. “Eravamo sposati dal 2012 e stavamo insieme dal 2003. Sapevo di avere accanto una donna con tante qualità. Leggere così tanti messaggi di affetto mi ha fatto piangere e, allo stesso tempo, mi ha sorpreso. Lei era così: disponibile, altruista, sempre positiva. In una parola: era bravissima”. Federica per circa 10 anni ha gestito una bottega di alimentari in via Donnini alle Sorgenti. Era una tifosa dell’Us Livorno 1915, ascoltava musica e le piaceva cantare. Inoltre era molto affezionata al suo gatto Calimero che ricambiava per lei l’amore. “Ringrazio le Cure Palliative e tutti coloro che mi sono stati vicini in questo momento di dolore”, conclude Alessandro.

