Addio a Federica, storica commerciante di piazza XX

Gestiva dal 1991 il negozio di abbigliamento Ostrich in piazza XX e insegnava karate. Il Ccn: "Era una delle nostre bimbe l'abbiamo vista crescere. E' una perdita enorme". Il padre Roberto, che ringraziamo per la disponibilità: "Lavorava con il sorriso e le buone maniere. Un grande grazie a tutti per l'affetto". fino alle 16 di oggi, 24 aprile, chi volesse può recarsi al cimitero dei Lupi per un ultimo saluto. Non ci sarà funerale

“Era una delle nostre bimbe, l’abbiamo vista crescere. E’ una perdita enorme”. Il Centro commerciale naturale di piazza XX, che ne ha annunciato la scomparsa con un post Fb, ricorda così a QuiLivorno.it Federica Tani, titolare del negozio di abbigliamento Ostrich. Federica, 51 anni compiuti a marzo, è una delle commercianti storiche della piazza. “Gestiva il negozio dal 1991 – ricorda il padre Roberto, presidente del Ccn, che ringraziamo per la disponibilità – sempre con il sorriso e le buone maniere e cercando di capire le esigenze dei clienti. Era questo il suo modo di lavorare”. Federica è stata anche una sportiva. All’età di 5-6 anni ha iniziato a praticare karate, distinguendosi nel tempo per gli ottimi piazzamenti nei campionati italiani, per poi negli ultimi anni insegnarlo come cintura nera al fianco di Viviano Biagi. “Viviano era il suo secondo babbo” ricorda Roberto. Federica è scomparsa il 23 aprile mattina e fino alle 16 di oggi, 24 aprile, chi volesse può recarsi al cimitero dei Lupi per un ultimo saluto. Non ci sarà funerale. “E’ venuta tantissima gente con la tristezza nel cuore. Un grande grazie a tutti”.

