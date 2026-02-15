Addio a Federico Frusciante, da oggi l’ultimo saluto

Foto tratta dalla sua pagina Fb

La notizia è arrivata nella serata del 15 febbraio in modo improvviso tramite i suoi profili social. Centinaia i messaggi di cordoglio a testimonianza di un legame autentico tra il critico cinematografico e il suo pubblico

Il mondo della critica cinematografica italiana piange la scomparsa di Federico Frusciante. Aveva 52 anni. La notizia è arrivata in serata in modo improvviso tramite i suoi profili social: “È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna. Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12″. Un messaggio semplice, diretto, che ha immediatamente scosso la sua community. Nel giro di pochi minuti, sono centinaia i messaggi di cordoglio a testimonianza di un legame autentico tra Frusciante e il suo pubblico. Non solo follower, ma persone che in lui avevano trovato una guida, una voce critica libera. Frusciante non era un semplice youtuber: era un divulgatore appassionato, un intellettuale popolare capace di parlare di cinema d’autore e cultura con linguaggio diretto, sempre sincero. La sua forza stava proprio lì: nella capacità di generare dibattito, di spingere a pensare.

