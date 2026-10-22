Addio a Fortunato Ingannamorte, una vita dedicata al Museo di Storia Naturale

Naturalista appassionato e punto di riferimento per il Museo dagli anni Novanta, ha contribuito alla sua crescita e alla valorizzazione del patrimonio ambientale. Il ricordo dei colleghi: “Un collega, un appassionato naturalista, un amico”

È scomparso il dottor Fortunato Ingannamorte, figura importante per il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, dove ha contribuito con passione e competenza allo sviluppo della struttura a partire dai primi anni Novanta. A darne notizia è proprio lo staff dello stesso Museo che addolorato affida alle pagine di QuiLivorno.it un saluto affettuoso.

“Erano gli anni del recupero della balenottera Annie, dei progetti per la sua esposizione al Museo e della realizzazione dell’Orto botanico e di numerosi settori espositivi. Ingannamorte ha preso parte a questa stagione di crescita, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e il proprio entusiasmo”, si legge nella nota di saluto del Museo di Storia Naturale I colleghi lo ricordano anche per “il suo amore per l’insegnamento, soprattutto rivolto ai più giovani, e per l’impegno nella tutela e nella conservazione dell’ambiente. Un percorso professionale e umano che ha lasciato un segno nella storia del Museo e in quanti hanno avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco”.

“Per tutti noi e per il Museo di Storia Naturale è stato un collega, un appassionato naturalista, un amico”, scrivono dal Museo, salutandolo con parole semplici e affettuose: “Buon viaggio e grazie Fortunato”.

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