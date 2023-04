Addio a Franca, storica “bagnina” dei Bagni Lido

La signora Franca nella foto gentilmente inviataci dalla famiglia, che ringraziamo

Il ricordo dei Ganni. Riccardo: "Un pezzo di storia dei Lido che se ne va. Per tutti era la "bagnina", con le sue capacità ha contribuito a tenere in ordine lo stabilimento. Un punto di riferimento". Nicola: "Mi hai cresciuto. Ho il cuore spezzato. Quanto bene. Franca per sempre. Ti voglio bene"

“Un pezzo di storia dei Lido che se ne va. E’ stata con noi una ventina di anni”. La ricorda così Riccardo Ganni, titolare dei Bagni Lido, che ringraziamo, la signora Franca scomparsa all’età di 82 anni (ne avrebbe compiuti 83 a luglio). “Franca è stata con noi da metà degli anni Ottanta circa agli inizi degli anni Duemila. Noi e i clienti la chiamavano la “bagnina” ma era una tuttofare prima con Carla e poi lei da sola. Ricordo entrambe con tanto affetto. Si occupava di tenere lo stabilimento pulito e in ordine. Ho imparato da mio padre che la prima cosa da fare è tenere lo stabilimento in ordine e Franca ha contribuito tantissimo sotto questo aspetto e non solo. E’ stata un punto di riferimento. Ci ha aiutato tanto anche i sabati e le domeniche di autunno-inverno. La famiglia Ganni, la famiglia Ceccherelli e tutto lo staff dei Bagni Lido esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia”. E la figlia, Nicoletta, che ringraziamo, ringrazia a sua volta per tutto l’affetto e la vicinanza ricevuti in questi giorni dai Bagni Lido e non solo. Un pensiero personale lo ha voluto rivolgere sui social anche Nicola Ganni, figlio di Riccardo: “Mi hai cresciuto. Ho il cuore spezzato. Quanto bene. Franca per sempre. Ti voglio bene”.

