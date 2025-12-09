Addio a Francesca: “Hai lottato come una leonessa”

Foto inviata dal marito che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo del marito: "Mi ha insegnato l'amore e il rispetto per la vita, a mettere il cuore in tutto quello che si fa. Rimarrà con me per sempre"

“Mi ha insegnato l’amore e il rispetto per la vita, a mettere il cuore in tutto quello che si fa”. A parlare è Fabrizio Boccafogli marito di Francesca Canessa, agente di viaggio scomparsa all’età di 58 anni. I due erano sposati dal 2018. “È stata e sarà sempre una donna d’oro – prosegue Fabrizio, che ringraziamo per la disponibilità – In tanti mi hanno parlato di lei come di una persona altruista e lo era. Ha voluto un bene dell’anima ai miei figli come se fossero i suoi. Eravamo due anime in un nocciolo. Non andrà mai via: la terrò per sempre con me. Ha lottato come una leonessa fino all’ultimo per cercare di vincere la sua battaglia“. Fabrizio racconta di un amore profondo, fatto di gesti quotidiani e dedizione: “Metteva sempre me davanti a tutto e per questo non posso che dirle grazie. Gli amici mi dicevano che ero il suo faro e io credo di non averle mai fatto mancare niente”. Il funerale si terrà domani 10 dicembre, alle ore 15.00, al cimitero dei Lupi.

