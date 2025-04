Addio a Francesco: “Era un punto di riferimento del gruppo”

Foto inviata nel comunicato stampa della Asd Livorno Calcio Femminile

"Sapeva farsi carico di tutto e di tutti con il sorriso. La sua dedizione alla squadra era totale, non si risparmiava mai. Era un punto di riferimento, una presenza rassicurante e preziosa". Il ricordo dell'Asd Livorno Calcio Femminile di Francesco Capovani, dirigente accompagnatore della prima squadra scomparso ieri al campo di calcio di via Turati

L’Asd Livorno Calcio Femminile piange la scomparsa del dirigente accompagnatore della prima squadra Francesco Capovani, figura profondamente radicata nella vita quotidiana della società. Con la sua discrezione, generosità e costante disponibilità, si legge in un comunicato stampa del 30 aprile, Francesco ha saputo guadagnarsi l’affetto e il rispetto di atlete, tecnici e dirigenti. “Era un punto di riferimento autentico – afferma la presidente Giada Bellandi – sempre presente con il sorriso e capace di trasmettere fiducia e serenità anche nei momenti più delicati. Era l’anima silenziosa del nostro gruppo. Una presenza rassicurante e preziosa, che con piccoli gesti quotidiani sapeva farsi carico di tutto e di tutti. È una perdita dolorosa, che lascia un vuoto umano prima ancora che sportivo”. “La sua dedizione alla squadra era totale – aggiunge il direttore generale Alessio Ciampi – Non si risparmiava mai: era un esempio per chiunque, per l’impegno, la cura e l’amore con cui svolgeva il suo ruolo. Continueremo a portare avanti ciò in cui credeva, con il cuore e con rispetto”. Nel ricordo di Francesco, l’Asd Livorno Calcio Femminile rinnova il proprio impegno a promuovere i valori che lui ha saputo incarnare ogni giorno: spirito di servizio, passione, rispetto e vicinanza umana. “Alla sua famiglia e ai suoi cari va il più sincero e affettuoso abbraccio di tutta la società. Il suo ricordo accompagnerà per sempre il cammino del Livorno Calcio Femminile”.

