Addio a Francesco: “Viveva per la famiglia”

Francesco Volpi in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo dello zio, che ringraziamo per la disponibilità, di Francesco scomparso il 9 marzo all'età di 40 anni in seguito ad un malore in casa: "E' stato un fulmine a ciel sereno per tutti. I suoi tre figli erano la cosa più importante"

“Viveva per la famiglia. E’ stato un fulmine a ciel sereno per tutti”. A dirlo è Samuele, lo zio di Francesco scomparso il 9 marzo all’età di 40 anni in seguito ad un malore in casa. La compagna Alessandra che anni fa è stata una volontaria alla Svs, come racconta Samuele che ringraziamo per la disponibilità, è stata la prima a cercare di rianimarlo prima dell’arrivo dei soccorsi da parte del 118 che ha continuato le manovre nel tentativo di salvare la vita a Francesco. “Lavorava in Cna – prosegue Samuele – poi aveva deciso di lasciare per stare con la famiglia. Aveva la passione per la pesca e per il calcio e anche se non era più un assiduo frequentatore della curva seguiva l’Us Livorno 1915. Ma prima di tutto Alessandra e i tre figli. Erano la cosa più importante. Ora aspettiamo il risultato dell’autopsia. Per ora non ci sono molte altre parole da esprimere”.

