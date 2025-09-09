Cerca nel quotidiano:

Addio a Fulvio: “Per me era una persona speciale”

Martedì 9 Settembre 2025 — 18:10

Foto inviata da Fabio che ringraziamo per la disponibilità

"Vivevamo in simbiosi. Fulvio era una persona speciale. Oggi se n'è andato un pezzo del mio cuore". A parlare è Fabio Ferrari, fratello gemello di Fulvio scomparso all'età di 68 anni. Per gli amici i "gemellini"

“Condividevamo tutto, praticamente vivevamo in simbiosi”. A parlare è Fabio Ferrari, che ringraziamo per la disponibilità, fratello gemello di Fulvio scomparso all’età di 68 anni. Per gli amici i “gemellini”, ricorda in un post Facebook l’amico Francesco Gazzetti colpito nel profondo dalla notizia della scomparsa. Una vita insieme, in simbiosi appunto, quella di Fulvio e Fabio come portuali, come guardie venatorie, come volontari alla Svs e come addetti al servizio d’ordine alla Festa dell’Unità. “Anche ieri (l’ultimo giorno, ndr) eri al fianco del palco centrale con il tuo sguardo attento e vigile” prosegue Gazzetti. “Ringrazio Francesco e tutte le persone che mi staranno vicine – conclude Fabio – Pensare che in 68 anni di vita in comune avremmo discusso una volta per poi dopo due minuti, e dico tanto, dimenticare tutto. Fulvio era una persona speciale. Oggi se n’è andato un pezzo del mio cuore”.

