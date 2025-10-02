Addio a Gabriella, prima dipendente di Cna

Conosciutissima ed apprezzata da tutti gli artigiani, Gabriella è stata sempre un costante e fidato riferimento organizzativo

Tristezza e cordoglio in Cna, si legge in un comunicato stampa, per la scomparsa di Gabriella Cappellini, prima storica impiegata dell’associazione entrata giovanissima negli uffici di Livorno allora ubicati in via Ricasoli 82. Conosciutissima ed apprezzata da tutti gli artigiani, Gabriella è stata sempre un costante e fidato riferimento organizzativo dapprima per il primo segretario Quirino Calafati e successivamente per lo storico direttore Gino Baldi, accompagnando il passaggio nella attuale sede provinciale di via Martin Luther King 13. Anche dopo la pensione non ha mai smesso di seguire e frequentare Cna, circondata dall’affetto dei colleghi che via via si erano affiancati a lei negli uffici della crescente associazione. La stima nei suoi confronti ed il riconoscimento del ruolo avuto nello sviluppo dell’associazione le è valsa la presenza di una sua foto di allora nel video storico con cui sono stati celebrati gli 80 anni dell’associazione.

