Addio a Gabriella, prima dipendente di Cna
Foto inviata nel comunicato stampa
Conosciutissima ed apprezzata da tutti gli artigiani, Gabriella è stata sempre un costante e fidato riferimento organizzativo
Tristezza e cordoglio in Cna, si legge in un comunicato stampa, per la scomparsa di Gabriella Cappellini, prima storica impiegata dell’associazione entrata giovanissima negli uffici di Livorno allora ubicati in via Ricasoli 82. Conosciutissima ed apprezzata da tutti gli artigiani, Gabriella è stata sempre un costante e fidato riferimento organizzativo dapprima per il primo segretario Quirino Calafati e successivamente per lo storico direttore Gino Baldi, accompagnando il passaggio nella attuale sede provinciale di via Martin Luther King 13. Anche dopo la pensione non ha mai smesso di seguire e frequentare Cna, circondata dall’affetto dei colleghi che via via si erano affiancati a lei negli uffici della crescente associazione. La stima nei suoi confronti ed il riconoscimento del ruolo avuto nello sviluppo dell’associazione le è valsa la presenza di una sua foto di allora nel video storico con cui sono stati celebrati gli 80 anni dell’associazione.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.