Addio a Giacomo: “Sei stato un uomo incredibile”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo della moglie: "Sapevo di aver sposato un uomo incredibile, ma pensavo di notarlo solo io: adesso ho la prova che lo era per chiunque lo conoscesse. Era un porto sicuro per tutti quelli che amava, era sempre pronto ad aiutare e ad ascoltare". Il comunicato di cordoglio della Toscana Legno Pielle Livorno, di cui Giacomo era tifoso attivo: "Con le sue idee, il suo entusiasmo e la sua passione, è stato amico della Pielle e di tutti i suoi tifosi. E cosi resterà per sempre. In tutti noi"

È scomparso all’età di 49 anni Giacomo Del Gamba. Lo ricorda stamattina la Toscana Legno Pielle Livorno, di cui Giacomo era tifoso attivo, in un comunicato di cordoglio su Fb e Instagram, con il quale “si stringe forte intorno alla famiglia e ai tanti amici in questo momento di enorme dolore”. Gestiva l’ex Cinema Aurora e chi si occuperà di farlo d’ora in avanti darà continuità a tutte le sue iniziative, fa sapere la famiglia che ringraziamo per la disponibilità. “Il suo locale è stato (e sarà ancora) un punto di riferimento, un luogo di aggregazione e di crescita fondamentale per il nostro progetto di cui ha rappresentato il teatro di tanti momenti chiave – scrive la società su Fb -Con le sue idee, il suo entusiasmo e la sua passione, è stato amico della Pielle e di tutti i suoi tifosi. E cosi resterà per sempre. In tutti noi”.

Aggiungiamo il ricordo della moglie Annalisa, che ringraziamo per la disponibilità: “Giacomo era una guida e un porto sicuro per tutti quelli che amava, era sempre pronto ad aiutare e ad ascoltare. Non aveva sempre una buona parola: quando doveva dirtene quattro zitto non ci stava. Era sincero e trasparente, nel bene e nel male. E lo amavi o lo odiavi, con lui non potevano esistere vie di mezzo. Aveva le idee chiare, conosceva i suoi sogni e cercava sempre di realizzarli: era sempre un passo avanti a tutti. I ragazzi che in questi anni hanno lavorato a stretto contatto con lui continueranno a portare avanti i suoi progetti, supportati da una rete quasi infinita di amicizie ventennali. Sapevo di aver sposato un uomo incredibile, ma pensavo di notarlo solo io: adesso ho la prova che lo era per chiunque lo conoscesse”.

