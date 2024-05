Addio a Giacomo, volto storico di “Bolgheri”

Giacomo Rina in una foto tratta dal suo profilo Facebook all'interno del suo negozio di via Marradi

Si è spento improvvisamente all'età di 64 anni Giacomo Rina, noto commerciante del centro città che da 30 anni gestiva il negozio di abbigliamento Bolgheri in via Marradi. L'ultimo saluto sabato 25 maggio alle 16 al Cimitero dei Lupi

di Giacomo Niccolini

Un fulmine a ciel sereno per tutti quelli che conoscevano il sorriso e quegli occhi sornioni di Giacomo Rina, per tutti “Giacomo di Bolgheri”, storico volto del negozio di abbigliamento più elegante del centro città, in quella via Marradi che nel 1994 vide accendersi le luci di quelle vetrine incastonate tra una cornice verde con quella scritta elegante: Bolgheri. Giacomo Rina si è spento improvvisamente all’età di 64 anni la mattina di venerdì 24 maggio. Non lo avevano visto al lavoro e non aveva risposto alle chiamate. Così, intorno all’ora di pranzo, sono andati a casa sua ma ormai era troppo tardi. Qualche anno fa un’operazione al cuore dalla quale si era ripreso egregiamente e dopo la quale era tornato a lavorare in perfetta forma. Da qualche mese il negozio storico si era trasferito dall’altra parte del marciapiede di via Marradi allargandosi e dedicando sempre più spazio all’abbigliamento sia da uomo che da donna e all’arredo casa.

Sempre sorridente, circondato da tantissimi amici e clienti che gli volevano davvero bene per la sua spontanea simpatia, tifosissimo della Juventus e sempre elegante con la sua giacca di ordinanza corredata dalla pochette da uomo in pendant con il suo abbigliamento. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa per le vie del centro e tra i commercianti increduli.

Nel 1997 il matrimonio con Patrizia Pampana. Lascia le figlie Giulia e Veronica e una nipotina arrivata due anni fa.

Il saluto funebre è in programma sabato alle 16 al Cimitero dei Lupi. Qui, già da queste ore, sarà possibile tributare un ultimo saluto a Giacomo, maestro di eleganza.

