Addio a Gian Franco Reverberi

Musicista, produttore, autore, arrangiatore Reverberi ha ricevuto La Canaviglia dal Comune su iniziativa del Comitato Unesco Jazz Day Livorno del quale era presidente onorario

Si è spento a Roma a 89 anni Gian Franco Reverberi, musicista, produttore, autore, arrangiatore, considerato il fondatore della scuola genovese dei cantautori, fra i maggiori protagonisti della musica leggera italiana insieme al fratello Giampiero. Nato “lo stesso giorno di Sinatra”, il 12 dicembre, come amava ricordare scherzosamente, lo stesso anno di Piero Ciampi (1934) del quale era amico intimo, ha lavorato con Lauzi, Tenco, Mina, Ornella Vanoni, Giorgio Calabrese, Ricky Gianco, Carla Boni, Celentano, Nicola di Bari, Dalla, Katyna Ranieri, Gino Paoli, Caterina Valente, Sinatra, Ellington e un’infinità di altri; dalla sua composizione “Nel cimitero di Tucson” dal film “Preparati la bara” del 1968, scritta col fratello Giampiero, è nata nel 2006 “Crazy” degli Gnarls Barkley, uno dei maggiori successi commerciali di tutti i tempi, a dimostrazione della durata dei suoi successi. Ha firmato capolavori come “La Notte”, “Fino All’Ultimo Minuto”, “La Polvere si Alza”, “Ti Ricorderai”, “La Prima Cosa Bella”. Il 18 novembre 2017, per suggellare il suo legame con la città di Piero Ciampi del quale fu il primo produttore, è stato insignito del premio “La Canaviglia” dal Comune di Livorno su iniziativa del Comitato UNESCO Jazz Day Livorno, del quale Reverberi è presidente onorario. Il 29 aprile 2018 Reverberi ha scoperto, insieme al sindaco di allora Filippo Nogarin, a Livorno in via Roma 1 la lapide sulla casa natale di Piero Ciampi realizzata dal Comitato col contributo del Comune di Livorno insieme al Premio Ciampi con cui ha collaborato a lungo. Alla cerimonia Tony Cattano (trombone) e Beppe Scardino (sax) suonarono il tema di Fino all’ultimo minuto, canzone interpretata da Ciampi di cui Reverberi è autore della musica, l’uno dalla finestra della casa di Ciampi, l’altro dalla casa di Amedeo Modigliani posta esattamente di fronte. La cerimonia viene ripetuta ogni anno.

Il legame di Reverberi con Livorno era rappresentato anche dall’amicizia con Andrea Pellegrini il cui disco di jazz su Ciampi fu premiato proprio da Reverberi al Premio Ciampi 2016 insieme a Nino Pellegrini, Tony Cattano e Michele Vannucci. Fortissimo infatti era l’amore per il jazz di Reverberi che ripeteva: “Le migliori canzoni le hanno fatte i musicisti che conoscevano il jazz, da Tenco a Gaber, da Iannacci a Dalla”. Pellegrini lo ricorda “elegante e alla mano, ironico e dolce, saggio e pratico, spiritoso e profondo, un meraviglioso ligure amante del mare di Livorno, città che gli ha dato meno di quel che gli aveva promesso, come a tutti noi, ma lui non se ne crucciava molto”. La sua biografia, “La Testa Nel Secchio” è edita da Iacobelli e riporta il suo motto, la sua lezione: “Per creare bisogna essere innamorati”.

