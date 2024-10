Addio a Gianfranco, una vita in bottega da Ciabattari

Gianfranco Giannoni aveva compiuto 89 anni proprio pochi giorni fa, lo scorso 7 ottobre. Sin da giovane è stato dietro al banco del negozio di famiglia, la famosissima pizzicheria-gastronomia Ciabattari, prima in via Marradi e dopo in via Cambini. I suoi funerali saranno celebrati lunedì 14 ottobre nella chiesa del Sacro Cuore (Salesiani) in via Don Bosco

di Giacomo Niccolini

Ha speso la sua vita dietro al banco della famosissima pizzicheria-gastronomia Ciabattari che per decenni ha illuminato le vie del centro cittadino regalando gusto e sapore a tanti livornesi. Gianfranco Giannoni aveva compiuto 89 anni proprio pochi giorni fa, lo scorso 7 ottobre. Si è spento intorno all’ora di pranzo di venerdì 11 ottobre all’interno delle mura di casa in via Lorenzini. Lascia le figlie Letizia e Cristina, i nipoti Edoardo e Rachele, il nipote Carlo Monzani con cui ha condiviso tantissimo lavoro insieme gomito a gomito per molti anni dietro al bancone, e la sua amorevole sorella, Carla, con la quale aveva un legame indissolubile, fino alla fine sempre insieme.

Gianfranco ha passato una vita nella bottega di famiglia, quella dei Ciabattari con una passione e una gentilezza infinita. Ha lavorato all’interno del negozio fin da giovane tra le quattro mura di via Marradi, 42 poi in via Cambini, 32 fino al 2000. Nonostante la pensione non si era mai stancato di varcare la soglia del negozio con quel sorriso unico e con quella cortesia rara fino al 2022. La sua salma sarà esposta nelle sale del Commiato dei cimiteri della Misericordia sin dalla giornata di sabato 12 ottobre e poi, lunedì 14 ottobre i funerali alle 10,30 nella chiesa del Sacro Cuore (Salesiani) di via Don Bosco.

