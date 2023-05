Addio a Gianmaria Brancoli, dentista e subacqueo

Gianmaria Brancoli in una foto inviata dal Ci.Ca Sub, che ringraziamo, di cui era socio

L'amico fraterno: "Gianmaria era una persona veramente estroversa e generosa, riusciva a farsi amare da tutti". Il Cica Sub: "Grande amante del mare, vogliamo ricordarti a bordo della “Ermione”, tua compagna di vacanze e pescate". Brancoli è scomparso nel giorno del suo compleanno a 68 anni

“Gianmaria era una persona veramente estroversa e generosa, riusciva a farsi amare da tutti. Se ne va un amico fraterno”. Daniele Bacci ricorda così il dentista Gianmaria Brancoli scomparso il 3 maggio nel giorno del 68° compleanno. Romano di nascita ma livornese di adozione, Brancoli dopo la laurea in medicina ha iniziato la professione di dentista facendosi conoscere e apprezzare. “Gianmaria, per tutti Bigheri – prosegue Bacci – è stato inoltre un ottimo subacqueo e pescatore. Amava da sempre il mare e in particolare la Corsica dove andava quando poteva con i familiari amici e parenti sempre molto numerosi”. Il Ci.Ca. Sub Garibaldi, di cui Brancoli era socio, si aggiunge al ricordo dell’amico fraterno: “Era un uomo sempre allegro, sorridente, gentile e generoso, che con il suo fare garbatamente ciarliero rallegrava gli eventi cui era presente dando sempre quella nota di colore che caratterizzava la sua personalità. Grande amante del mare, vogliamo ricordarti a bordo della elegante e comoda “Ermione”, tua compagna di vacanze e pescate”.

