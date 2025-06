Addio a Gianni Galli: “Buon vento”

Foto tratta dalla pagina Fb Federazione Italiana Vela - comitato seconda zona e approvata dal fratello Fabio che ringraziamo per la disponibilità

"Purtroppo negli ultimi due anni ha dovuto combattere contro una grande bolina. Grazie a tutti coloro che gli sono stati vicino". Il ricordo del fratello Fabio che ringraziamo per la disponibilità

“La vela è stato lo sport di famiglia e Gianni è riuscito ad ottenere grandi risultati”. A parlare è Fabio Galli, che ringraziamo per la disponibilità, parlando del fratello Gianni scomparso all’età di 74 anni. Campione italiano di vela classe Laser e poi insegnante e segretario nazionale della classe stessa IlCA (ex Laser), Gianni era un tesserato del Circolo Nautico Livorno dove è nato e cresciuto sportivamente parlando. Ha allenato, girando l’Italia, ed è stato un punto di riferimento nella organizzazione del Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno fino a due anni fa, fino a che non ha iniziato a combattere “contro una grande bolina”, prosegue il fratello. “Gianni ha saputo trasmettere la sua passione con competenza, dedizione e umanità. In tanti, dentro e fuori dal nostro Circolo, gli devono qualcosa: un consiglio, una regata ben fatta, una motivazione nei momenti difficili” ricorda su Facebook il CNL. E sempre su Facebook la Federazione Italiana Vela – comitato seconda zona scrive “Buon vento”. Da parte di Fabio, infine, un ringraziamento al past president del CNL Giuseppe Guarneri e a Tony Talluri e a tutti gli atleti che gli sono stati vicino.

