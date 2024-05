Addio a Gino Alessandro Andreini, l’avvocato dal grande cuore Mazziniano

In foto l'avvocato Andreini con il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed il professore di Stor Pierfernando Giorgetti a Roma Palazzo Giustiniani l'11 novembre del 2008

I funerali si terranno lunedì 13 alle ore 11 presso la Chiesa del Soccorso in piazza della Vittoria (già piazza Magenta)

Venerdì 10 maggio, alla vigilia delle rievocazioni dei moti risorgimentali del maggio 1849, è venuto a mancare l’avvocato Gino Alessandro Andreini.

Nato a Livorno nel 1943, laureato in Giurisprudenza all’ Università di Bologna nel 1972 ed iscritto all’Albo degli Avvocati di Livorno dal 1974, nel corso della sua lunga carriera ha partecipato attivamente a diversi processi di risonanza mediatica nazionale quali, tra gli altri, il Processo “Moby Prince”.

Appassionato e grande conoscitore della storia del Risorgimento Italiano, ha sempre professato e fatto propri i valori e gli ideali più puri ed illuminati del Mazzinianesimo del quale era un fervente divulgatore.

Negli anni ha fondato sia la Scuola di Musica che la Corale Rodolfo del Corona, ha organizzato numerosissimi convegni legati al Risorgimento Mazziniano avvicinando a Livorno personaggi dello spessore dei Professori Denis Mack Smith, Michel Ostenc e Salvo Mastellone ed infine ha partecipato alla costituzione del Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali.

Sua l’iniziativa di conferire a Carlo Azeglio Ciampi la tessera di socio onorario della Sezione di Livorno della Associazione Mazziniana ed il Progetto ambizioso di portare Mazzini a Santa Croce a Firenze, che lascia in eredità agli Amici che con lui hanno condiviso questo lungo percorso di vita e di passioni.

