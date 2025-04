Addio a Gino Montanelli: “Babbo ha dedicato anima e cuore alla voga”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La figlia Ilenia: "Amava stare insieme ai ragazzi, diceva che erano i suoi figli. Ringraziamo le Cure Palliative: hanno fatto tantissimo". Il Tomei: "Il canottaggio livornese perde uno degli uomini migliori, ha contribuito alla crescita di questo sport"

“Babbo amava stare insieme ai ragazzi, diceva che erano i suoi figli. Il canottaggio, insieme alla pesca e alla barca, è stata una delle sue grandi passioni. Ha dedicato anima e cuore alla voga”. A parlare è Ilenia, che ringraziamo per la disponibilità, una delle figlie di Gino Montanelli allenatore del Vvf Tomei scomparso all’età di 70 anni. “Ringraziamo tutto lo staff delle Cure Palliative: hanno fatto tantissimo”, aggiunge la figlia. Dopo essere stato, prima, timoniere, e poi allenatore della sezione nautica Shangai, Gino da una ventina di anni era nel mondo del canottaggio rimanendovi legato fino allo scorso anno. “Il canottaggio livornese perde uno degli uomini migliori – ricorda il gruppo sportivo del Tomei – un allenatore che con grande passione ha contribuito alla crescita del canottaggio spaziando dalla voga della tradizione al canottaggio olimpico. Gino sarà ricordato soprattutto per le sue doti di istruttore che ha avviato decine di ragazzi alla pratica sportiva ottenendo grandi risultati in campo giovanile. In ogni società dove ha collaborato è sempre stato un abile catalizzatore di ragazzi e ragazze riuscendo ad appassionarli al canottaggio. Le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che con lui hanno fattivamente collaborato per la crescita del nostro sport. Riposa in pace”. Lascia la moglie Maila, le figlie Leandra Martina e Ilenia e la nipote Emma.

