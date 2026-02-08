Addio a Gioele: “Era solare e gentile con tutti”
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
È scomparso all’età di 32 anni Gioele D’Arco, nato a Latina e cresciuto a Livorno. A ricordarlo è la sorella Jessica, che ringraziamo per la disponibilità: “Era una bellissima persona. Ci manca già tremendamente. Era solare e gentile con tutti. Se poteva, per gli amici c’era sempre”. Gioele, Jaba per gli amici, amava giocare con i suoi due nipotini e con il nipote di cinque anni si divertiva con la PlayStation. Momenti semplici che oggi restano come ricordi preziosi. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nei genitori e in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ma anche il ricordo di un ragazzo capace di portare luce nella vita degli altri.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.