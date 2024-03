Addio a Giovacchino: “Una vita dedicata ai motori”

Giovacchino Pettinato in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

E’ scomparso all’età di 73 anni compiuti il 19 febbraio Giovacchino Pettinato, conosciuto a Livorno e Stagno come pilota di rally (vincendo diverse gare a livello regionale e partecipando alle principali gare a livello nazionale) e come Gino, dal nome dell’officina aperta negli anni Ottanta in via Aiaccia a Stagno, Gino Pneumatici, dove è rimasta attiva fino a settembre 2022. Nato nel 1951 a Santa Luce, origini siciliane, Giovacchino ha trasformato la sua passione in un lavoro. “Nonno – ricorda il nipote Gabriele che ringraziamo per la disponibilità – ha dedicato la sua vita ai motori, a tal punto che anziché andare a divertirsi con gli amici fin da ragazzo amava recarsi nelle disfatture per curiosare dentro ai cofani”. Una passione, quella dei motori, che ha portato avanti rispondendo al telefono a chi lo chiamava per un consiglio sapendo della sua lunghissima esperienza e conoscenza. “Nonno – prosegue Gabriele – era conosciuto nell’ambiente per la sua grande dedizione e bravura. Ma anche come persona molto, molto altruista a tal punto da mettersi lui in secondo piano con una bontà d’animo di una volta. Sono orgoglioso e parlarne mi rende felice. Conservo il ricordo di quando andavamo insieme a Tirrenia a raccogliere conchiglie. Per me dire che è stato un secondo padre è addirittura riduttivo e non è solo un modo di dire: nel mio caso è stato proprio così”. A nome della famiglia, Gabriele ringrazia “tutti coloro che si sono fatti sentire: amici miei, amici di famiglia e amici di nonno. Grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto in questo momento di dolore”.

