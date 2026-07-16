Addio a Giovanni Motta: “Ciao Gianni”

La figlia: "Non esistono parole per descrivere ciò che è stato e ciò che ha rappresentato per me". Il messaggio di cordoglio e riconoscenza del direttivo del Circolo Legambiente Livorno Luciano De Majo

Il direttivo del Circolo Legambiente Livorno Luciano De Majo piange la scomparsa di Giovanni Motta, avrebbe compiuto 75 anni ad ottobre, ricordandolo con un messaggio di cordoglio e riconoscenza. “Ci lascia con il dispiacere di tutti quelli che lo avevano conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e le competenze tecniche, sociali e politiche”. Per molti anni, Motta ha insegnato all’Itis di Livorno e ha ricoperto incarichi pubblici e politici di grande impegno, anche tecnico, svolgendo ruoli dirigenziali all’Autorità Portuale. Ambientalista da sempre, aveva accompagnato il percorso di rifondazione del circolo fin dall’aprile 2023 entrando a far parte del primo direttivo. “Ha condotto il suo impegno sociale con grande partecipazione e dedizione”. Il messaggio si conclude con un saluto affettuoso: “Grazie Gianni per la tua amicizia e la condivisione di battaglie comuni, che cercheremo di continuare ricordandoti. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Ciao Gianni”. Per chi desiderasse dargli un ultimo saluto sarà possibile farlo alla Sala del Commiato del Cimitero dei Lupi dalle ore 16 di oggi e per tutta la giornata di domani 17 luglio. Nel messaggio, affidato ai social, la figlia ha espresso tutto il proprio dolore: “Non esistono parole per descrivere ciò che è stato e ciò che ha rappresentato per me. Sono profondamente orgogliosa di essere stata sua figlia“.

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